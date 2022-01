“Una famiglia vincente – King Richard” al cinema dal 13 gennaio (Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA – Conto alla rovescia per l’uscita di “Una famiglia vincente – King Richard”, con Will Smith che interpreta l’inflessibile padre/allenatore delle sorelle Williams, le tenniste che hanno cambiato per sempre il mondo del tennis femminile. Regia di Reinaldo Marcus Green. Nel cast, oltre a Will Smith, anche Jon Bernthal, Liev Schreiber, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney Demi Singleton, Jimmy Walker Jr. e George Ketsios. Il film, distribuito da Warner Bros Italia, uscirà nel nostro Paese giovedì 13 gennaio. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA – Conto alla rovescia per l’uscita di “Una”, con Will Smith che interpreta l’inflessibile padre/allenatore delle sorelle Williams, le tenniste che hanno cambiato per sempre il mondo del tennis femminile. Regia di Reinaldo Marcus Green. Nel cast, oltre a Will Smith, anche Jon Bernthal, Liev Schreiber, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney Demi Singleton, Jimmy Walker Jr. e George Ketsios. Il film, distribuito da Warner Bros Italia, uscirà nel nostro Paese giovedì 13. L'articolo L'Opinionista.

gennaromigliore : Che dolore la scomparsa di #SilviaTortora, donna di grande in tenacia e profonda intelligenza, che non ha mai smess… - AzzolinaLucia : È andata via una persona per bene??. Grande dispiacere e condoglianze alla sua famiglia. #Sassoli - Pontifex_it : San Giuseppe, tu che hai amato Gesù con amore di padre, sii vicino a tanti bambini che non hanno famiglia e desider… - franzzz821 : Una famiglia di dodici cinghiali entra al pronto soccorso del Policlinico Gemelli di Roma. - stefanover : RT @PaoloGentiloni: David #Sassoli ci ha lasciato. Una notizia terribile per tutti noi in Italia e in Europa. Ricorderemo la tua figura di… -