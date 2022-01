“Una famiglia vincente – King Richard” al cinema dal 13 gennaio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ROMA – . L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Marco Bocci debutta come regista “One second”, il nuovo film di Zhang Yimou “È andato tutto bene”, Sophie Marceau nel nuovo film di François Ozon “È stata la mano di Dio”, un film che merita la candidatura all’Oscar Kristen Stewart è la principessa Diana in “Spencer”, dal 20 gennaio al cinema Laurent Garnier: arriva al cinema il docufilm “Off The Record” Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ROMA – . L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Marco Bocci debutta come regista “One second”, il nuovo film di Zhang Yimou “È andato tutto bene”, Sophie Marceau nel nuovo film di François Ozon “È stata la mano di Dio”, un film che merita la candidatura all’Oscar Kristen Stewart è la principessa Diana in “Spencer”, dal 20alLaurent Garnier: arriva alil docufilm “Off The Record”

PaoloGentiloni : David #Sassoli ci ha lasciato. Una notizia terribile per tutti noi in Italia e in Europa. Ricorderemo la tua figura… - AzzolinaLucia : È andata via una persona per bene??. Grande dispiacere e condoglianze alla sua famiglia. #Sassoli - ElisaFerreiraEC : Profonda tristezza per prematura perdita de David Sassoli. Ricordo con stima un uomo di principi e integrità, una… - _uglyvjc : RT @nelsottobosco: isabela madrigal ha detto che la vita può essere fantastica quando te ne riappropri isa hai ragione ma tu hai una casa s… - javierm86 : RT @PaoloGentiloni: David #Sassoli ci ha lasciato. Una notizia terribile per tutti noi in Italia e in Europa. Ricorderemo la tua figura di… -