Una donna al Quirinale | le donne che presero i voti nella storia

Leggi su tuacitymag

(Di martedì 11 gennaio 2022) A pochi giorni dalla prima votazione per il prossimo Presidente della Repubblica, continua il dibattito su unaal. Da più parti si chiede che i Grandi Elettori prendano in considerazione, sul serio e non solo a parole, la possibilità di eleggere unaa nuovo Capo dello Stato. Unache, ovviamente, abbia le competenze e l’autorevolezza necessarie per ricoprire un ruolo istituzione che, oltre ad essere il più alto incarico della Repubblica, diventa sempre più delicato in tempi di crisi politica e sociale come quelli che stiamo vivendo. Unaal, in 76 anni nemmeno una volta Di unaal, si è parlato spesso anche in passato, in termini e con accenti diversi, ma ancora nessuna è riuscita ...