"Una brutta bestia". Il ricovero e la ricaduta: morte David Sassoli, la drammatica battaglia degli ultimi mesi (Di martedì 11 gennaio 2022) Addio a David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo è morto all'1.15 della scorsa notte: aveva 65 anni. Il decesso è dovuto a una grave complicanza determinata da una disfunzione del sistema immunitario. Era ricoverato nel centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone dallo scorso 26 dicembre. A dare la notizia il suo portavoce, Roberto Cuillo. Lo scorso dicembre Sassoli aveva annunciato l'intenzione di non ricandidarsi alla guida del Parlamento europeo. Era ricoverato da settimane, ma la notizia è trapelata soltanto ieri, lunedì 10 gennaio. Giornalista, conduttore televisivo, già vicedirettore del Tg1, era entrato in politica come europarlamentare del Partito democratico nel 2009. Dopo la notizia del ricovero, quando si era compresa la gravità della situazione, sono arrivate manifestazioni di affetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Addio a, il presidente del Parlamento europeo è morto all'1.15 della scorsa notte: aveva 65 anni. Il decesso è dovuto a una grave complicanza determinata da una disfunzione del sistema immunitario. Era ricoverato nel centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone dallo scorso 26 dicembre. A dare la notizia il suo portavoce, Roberto Cuillo. Lo scorso dicembreaveva annunciato l'intenzione di non ricandidarsi alla guida del Parlamento europeo. Era ricoverato da settimane, ma la notizia è trapelata soltanto ieri, lunedì 10 gennaio. Giornalista, conduttore televisivo, già vicedirettore del Tg1, era entrato in politica come europarlamentare del Partito democratico nel 2009. Dopo la notizia del, quando si era compresa la gravità della situazione, sono arrivate manifestazioni di affetto ...

