Un posto al sole: Guido delude del tutto Silvia (Di martedì 11 gennaio 2022) Le anticipazioni ci fanno sapere che Guido prova un forte imbarazzo davanti a Silvia e Giancarlo. La Graziani decide di intervenire per far cambiare idea al cugino. Guido geloso di Silvia e gianfrancoTanti colpi di scena attendono i fan di Un posto al sole nell’episodio di oggi. Le anticipazioni ci fanno sapere che Virginia metterà di nuovo in discussione il rapporto tra Riccardo e Rossella. Intanto, Silvia si sente in imbarazzo per via del comportamento di Guidi. L’uomo non accetta la relazione tra la Graziani e suo cugino Giancarlo. Leggi anche Igor e Grichka Bogdanoff ecco com’erano da giovani Per questo motivo, Silvia deduce di intervenire e mettere le cose in chiaro. Infine, Franco è in forte difficoltà. Da una parte c’è Bianca, ... Leggi su formatonews (Di martedì 11 gennaio 2022) Le anticipazioni ci fanno sapere cheprova un forte imbarazzo davanti ae Giancarlo. La Graziani decide di intervenire per far cambiare idea al cugino.geloso die gianfrancoTanti colpi di scena attendono i fan di Unalnell’episodio di oggi. Le anticipazioni ci fanno sapere che Virginia metterà di nuovo in discussione il rapporto tra Riccardo e Rossella. Intanto,si sente in imbarazzo per via del comportamento di Guidi. L’uomo non accetta la relazione tra la Graziani e suo cugino Giancarlo. Leggi anche Igor e Grichka Bogdanoff ecco com’erano da giovani Per questo motivo,deduce di intervenire e mettere le cose in chiaro. Infine, Franco è in forte difficoltà. Da una parte c’è Bianca, ...

Advertising

batalex63 : @Roberto_Cardone @GiuliaCortese1 Ma sai molti sono comunisti per opportunità, in cerca di un posto al sole, le trup… - ParliamoDiNews : UN POSTO AL SOLE dal 17 al 21 gennaio 2022, anticipazioni puntate #posto #sole #gennaio #anticipazioni #puntate - giacominchio2 : @casino90210 @AAraminta @andreafidenzi @fabrydami @Lory_Lucrezia Questa storia è avvincente come una puntata di “Un… - redazionetvsoap : #unpostoalsole #upas #anticipazioni Cosa succederà la prossima settimana? Ecco le #trame - AngeliPaolo : @ricpuglisi Dottorandi in cerca di un posto al sole, come quell'altro semicubano che passa 22h/giorno su Twitter. A… -