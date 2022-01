Un posto al sole, anticipazioni 11 gennaio: Franco sotto pressione (Di martedì 11 gennaio 2022) Franco Boschi sarà al centro dell'episodio di Un posto al sole di oggi, martedì 11 gennaio. L'uomo, infatti, vivrà dei momenti di grande stress e sarà messo sotto pressione dai suoi problemi familiari. In particolare, stando alle anticipazioni odierne di Un posto al sole, Boschi dovrà fronteggiare diverse situazioni spinose in casa che riguarderanno sia Nunzio che Bianca. Quest'ultima, nonostante abbia promesso ad Angela, in partenza per la Sicilia per lavoro, di essere forte e non sentire troppo la sua mancanza, apparirà sempre più triste e svogliata e questo atteggiamento finirà per preoccupare Franco. Nel frattempo, anche Nunzio darà al padre diversi grattacapi. Il ragazzo, dopo l'incidente di Chiara, ha deciso ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 11 gennaio 2022)Boschi sarà al centro dell'episodio di Unaldi oggi, martedì 11. L'uomo, infatti, vivrà dei momenti di grande stress e sarà messodai suoi problemi familiari. In particolare, stando alleodierne di Unal, Boschi dovrà fronteggiare diverse situazioni spinose in casa che riguarderanno sia Nunzio che Bianca. Quest'ultima, nonostante abbia promesso ad Angela, in partenza per la Sicilia per lavoro, di essere forte e non sentire troppo la sua mancanza, apparirà sempre più triste e svogliata e questo atteggiamento finirà per preoccupare. Nel frattempo, anche Nunzio darà al padre diversi grattacapi. Il ragazzo, dopo l'incidente di Chiara, ha deciso ...

