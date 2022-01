Un numero record di eurodeputati chiede un commissario europeo per il benessere degli animali (Di martedì 11 gennaio 2022) animali caldo – Pexels / CC0 Public DomainBRUXELLES – Ieri mattina 118 membri del Parlamento europeo di 26 stati membri diversi hanno presentato un’interrogazione orale, promossa dal deputato Niels Fuglsang (S&D, Danimarca), a sostegno della nomina di un commissario UE esplicitamente incaricato del benessere degli animali. Si tratta dell’interrogazione orale più firmata presentata dai membri del Parlamento europeo (MEP) in questa legislatura e oltre (vedi il testo completo dell’interrogazione orale qui sotto). La Conferenza dei Presidenti è ora chiamata a decidere sulla sua calendarizzazione in una riunione plenaria affinché la Commissione risponda entro i prossimi tre mesi, e sulla sua trasformazione in una risoluzione. 158 gli eurodeputati e più ... Leggi su lopinionista (Di martedì 11 gennaio 2022)caldo – Pexels / CC0 Public DomainBRUXELLES – Ieri mattina 118 membri del Parlamentodi 26 stati membri diversi hanno presentato un’interrogazione orale, promossa dal deputato Niels Fuglsang (S&D, Danimarca), a sostegno della nomina di unUE esplicitamente incaricato del. Si tratta dell’interrogazione orale più firmata presentata dai membri del Parlamento(MEP) in questa legislatura e oltre (vedi il testo completo dell’interrogazione orale qui sotto). La Conferenza dei Presidenti è ora chiamata a decidere sulla sua calendarizzazione in una riunione plenaria affinché la Commissione risponda entro i prossimi tre mesi, e sulla sua trasformazione in una risoluzione. 158 glie più ...

Ultime Notizie dalla rete : numero record Nuovo record contagi, sono 220.532. Le vittime 294 Sono 220.532 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute: si tratta di un numero mai registrato in Italia finora in un giorno. Ieri erano stati 101.762. Le vittime sono invece 294, in aumento rispetto a ieri, quando erano state 227. Sono 1.375.514 i tamponi molecolari e ...

