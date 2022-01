Ultime Notizie Serie A: Osimhen verso il rientro, domani incontro Serie A-Governo (Di martedì 11 gennaio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Napoli, oggi visita decisiva per Osimhen: due date per il rientro – L’attaccante del Napoli Osimhen sosterrà oggi la visita decisiva al volto. Due date per il rientro. La notizia Ore 9.15 – Serie A, domani l’incontro gol Governo: dai no vax alle squadre estere. I nodi da sciogliere – Nella giornata di domani ci sarà l’incontro tra la Lega Serie A e il Governo per “normalizzare” il campionato. La notizia Ore 8.40 – Udinese, Marino non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Napoli, oggi visita decisiva per: due date per il– L’attaccante del Napolisosterrà oggi la visita decisiva al volto. Due date per il. La notizia Ore 9.15 –A,l’gol: dai no vax alle squadre estere. I nodi da sciogliere – Nella giornata dici sarà l’tra la LegaA e ilper “normalizzare” il campionato. La notizia Ore 8.40 – Udinese, Marino non ...

Advertising

Corriere : L’allarme del Gimbe: «A questo ritmo la prossima settimana in Italia avremo 3 milioni di positivi» - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi terrà lunedì una conferenza stampa, che servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in ca… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 61.046 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 141.262). Le vittime sono 133 (ieri 111… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@acmilan, @fikayotomori_ è negativo al CoVid: torna a disposizione di #Pioli - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Tomori ht… - meteoredit : Temperature in quota (500 hPa) nei prossimi giorni su Italia ed Europa. ??? Le ultime previsioni:… -