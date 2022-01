Uil Trento | buoni stipendi | la vera valorizzazione

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 11 gennaio 2022) Con stupore leggiamo che il vero problema della scuola, oggi, sarebbe la carriera degli insegnanti. Scuole in difficoltà per mancanza di personale, graduatorie dei supplenti esaurite, trasporti scolastici in assenza di direttive uniformi e chiare, tracciamento rapido mai attivato, pandemia che si diffonde sempre di più, mascherine FFP2 che non vengono distribuite, attività scolastiche in presenza che arrancano: per l’Assessore provinciale, muto sulle nostre richieste a tutela della salute delle persone che vivono nella scuola, il vero problema è la carriera dei docenti. L'articolo .