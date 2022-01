“Uguali”. Chiara Ferragni, impressionante: la nuova foto della figlia Vittoria (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo il weekend in montagna, finalmente liberi dal Covid, Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a casa dai loro bambini. Leone e Vittoria sono due star di Instagram ormai, identici nei colori alla famosa mamma e anche stilosi come lei a giudicare dai loro guardaroba. La piccola di casa Ferragnez , in particolare, con i suoi look si è già imposta come una mini icona di stile. Chiara Ferragni si diverte infatti a far indossare alla sua seconda figlia capi e accessori adorabili, alcuni (anzi, molti) anche firmati. Chi la segue su Instagram sa bene che alla nascita Vittoria aveva già una collezione di scarpe di ogni tipo, senza contare le tutine e gli abitini della linea baby dell’influencer. Chiara Ferragni, la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo il weekend in montagna, finalmente liberi dal Covid,e Fedez sono tornati a casa dai loro bambini. Leone esono due star di Instagram ormai, identici nei colori alla famosa mamma e anche stilosi come lei a giudicare dai loro guardaroba. La piccola di casa Ferragnez , in particolare, con i suoi look si è già imposta come una mini icona di stile.si diverte infatti a far indossare alla sua secondacapi e accessori adorabili, alcuni (anzi, molti) anche firmati. Chi la segue su Instagram sa bene che alla nascitaaveva già una collezione di scarpe di ogni tipo, senza contare le tutine e gli abitinilinea baby dell’influencer., la ...

Ultime Notizie dalla rete : Uguali Chiara Bufera sugli arbitri, la Roma protesta ... i rapporti sono buoni, la posizione della Roma è chiara, così come quella dei direttori di gara, ... Situazioni uguali hanno avuto criteri di giudizio totalmente opposti', questo è Tiago Pinto, con data ...

Gli omicidi del lavoro nero All'art.13 allarga compiti uguali di vigilanza e controllo: sia degli Ispettorati del lavoro sia ... Una legge organica con distribuzione chiara e precisa di competenze e attribuzione di compiti a ...

Paula de la Fuente: «Lo sport ci rende uguali» Vanity Fair Italia Sullo stop alle lezioni in presenza È scontro anche tra i genitori sulla mancata riapertura delle scuole in presenza lunedì prevista dall'ordinanza di De Luca. Pro e contro si dividono quasi in parti uguali, tra ...

Valentina Ferragni come Emily Cooper: hanno indossato lo stesso abito Valentina Ferragni come Emily Cooper: l'influencer e l'attrice di Emily in Paris hanno indossato lo stesso identico abito nero con fiocco.

