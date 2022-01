UFFICIALE – Ounas, infortunio in Nazionale: la nota dell’Algeria (Di martedì 11 gennaio 2022) infortunio di Ounas in Nazionale, è quanto si apprende dalla nota UFFICIALE dell'Algeria, che parla di infortunio lieve niente di preoccupante L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 11 gennaio 2022)diin, è quanto si apprende dalladell'Algeria, che parla dilieve niente di preoccupante L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

cn1926it : UFFICIALE – #Ounas, lieve infortunio in nazionale: la nota dell’#Algeria - ilnapolionline : UFFICIALE - Lieve infortunio per Ounas in allenamento con l'Algeria - - 100x100Napoli : #Ounas ai box per un lieve infortunio. - gilnar76 : UFFICIALE – Infortunio per Ounas con l’Algeria: il comunicato #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - allgoalsnapoli : UFFICIALE - Ounas, lieve infortunio in nazionale: la nota dell’Algeria #forzanapolisempre #AfricanCup #Algeria… -