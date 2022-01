UFFICIALE – Lozano negativo al Covid-19 | atteso in Italia nelle prossime ore

Advertising

NCN_it : #UFFICIALE – #Lozano negativo al Covid: il messicano rientrerà in Italia nelle prossime ore - serieAnews_com : ?? Il #Napoli annuncia che #Lozano ha superato la positività al Covid-19: il giocatore è atteso da Luciano… - sportli26181512 : Napoli, UFFICIALE: Lozano negativo al Covid: Dopo la negatività di Victor Osimhen il Napoli recupera un altro tasse… - Aquila6811 : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Nota del Napoli: 'Lozano negativo al Covid' ?? - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Nota del Napoli: 'Lozano negativo al Covid' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Lozano

Con una nota, il club azzurro ha comunicato la negativizzazione di Hirving, risultato positivo al Covid alla fine dello scorso dicembre. L'attaccante messicano, una volta venuto a ...... dove era ritornato per le vacanze natalizie, e nelle prossime ore farà ritorno in Italia tornado a disposizione per Spalletti , come scrive la società azzurra sul profiloTwitter. @...Attraverso un comunicato il club azzurro ha reso nota la negativizzazione dell'attaccante messicano, che potrà tornare in Italia.“Hirving Lozano negativo al Covid. Il Chucky rientrerà in Italia nelle prossime ore”, scrive il Napoli su Twitter. Un’altra buona notizia per mister Spalletti e per il Napoli. Il nazionale messicano s ...