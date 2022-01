Ucraina: Zelensky chiede nuovo summit Mosca - Parigi - Berlino (Di martedì 11 gennaio 2022) Il presidente ucraino, che sta incontrando in questi giorni la Russia e i diplomatici europei, si è detto pronto a prendere decisioni per risolvere il conflitto nel suo paese. Putin chiede ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 11 gennaio 2022) Il presidente ucraino, che sta incontrando in questi giorni la Russia e i diplomatici europei, si è detto pronto a prendere decisioni per risolvere il conflitto nel suo paese. Putin...

Studiare Judo per capire Putin in Ucraina Non si hanno notizie di Putin scacchista. Si sa invece che è da anni dedito al Judo. E forse l’arte marziale è la chiave migliore per capire le mosse dello zar sul tatami europeo. L’analisi di Dario Q ...

