Ucraina | Zelensky chiede nuovo summit Mosca - Parigi - Berlino

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha chiesto la convocazione di un nuovo vertice con Francia, Germania e Russia per risolvere il conflitto in Ucraina. "E' tempo di concordare in maniera sostanziale la fine del conflitto e siamo pronti a prendere decisioni". Usa e Ue in allerta per l'ingente dispiegamento di forze. Il Cremlino assicura: "Nessun piano d'attacco". Ma la Nato avverte: "In caso di aggressione pesanti conseguenze".