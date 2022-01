Ucraina | tensione Usa-Russia a Ginevra | ‘Niente veti sulla Nato’

(Di martedì 11 gennaio 2022)– . Iniziamo precisando che “non ci sono piani o intenzioni di attaccare l’. Non c’è ragione di avere paura di una escalation”, ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov al termine dei colloqui del vertice Usa-di. Da parte statunitense è L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Aleksej Navalnyj arrestato a Mosca. E’ lo sfidante di Putin alle elezioni Accordo sul Clima: Trump non torna indietro. Gli Iceberg si staccano: su Parigi, Cina eunite Giuseppe Conte incontra Putin Ondata di arresti di migranti irregolari negli USA “Black lives matter” con manifestazioni in tutta Italia Zingaretti esprime solidarietà a Sassoli per il divieto di entrare in ...

... che insistono per essere parte della trattativa globale tra Usa e Russia sull'Europa, Sherman ha aggiunto che "non prenderemo alcuna decisione sull'senza l'e sull'Europa senza l'...Quindi nessun ampliamento all'o alla Georgia. Ma non penso che per la Russia il tentativo ... È impossibile per la Russia ridurre laritirando le proprie richieste, dopo tutta la carica ...BRUXELLES. – A Ginevra inizia il braccio di ferro tra Usa e Russia sul futuro della sicurezza in Europa – e dunque delle rispettive sfere d’influenza. E l’Europa, per ora, osserva dagli spalti. Mosca, ...Il vertice di Ginevra tra Stati Uniti e Russia sulla risoluzione della questione Ucraina (ma non solo) è cominciato da qualche ora e le premesse non sono state delle migliori. La posizione di Mosca ne ...