Twisted Metal 5, probabile cambio di produzione (Di martedì 11 gennaio 2022) Nelle scorse settimane era stata annunciata la lavorazione di un nuovo capitolo della fortunata saga Twisted Metal. Distribuita dalla Sony Computer Entertainment, la serie di videogiochi di combattimento veicolare ha fatto il suo debutto diversi anni fa sulla prima PlayStation, per poi evolversi parallelamente al cambiamento (e al miglioramento) delle console alle quali era riservata. Ebbene, per i prossimi mesi era prevista l’uscita di una quinta parte della saga destinata a PS5 e sviluppata dalla Lucid Games. Tuttavia, almeno stando alle ultime news, potrebbero esserci delle inversioni di rotta. “Firesprite” potrebbe sostituire la Lucid nello sviluppo di Twisted Metal 5 Quello dello sviluppo di prodotti videoludici per PlayStation 5 non è certo un campo nuovo ed inesplorato per la Lucid Games. Così come non lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Nelle scorse settimane era stata annunciata la lavorazione di un nuovo capitolo della fortunata saga. Distribuita dalla Sony Computer Entertainment, la serie di videogiochi di combattimento veicolare ha fatto il suo debutto diversi anni fa sulla prima PlayStation, per poi evolversi parallelamente al cambiamento (e al miglioramento) delle console alle quali era riservata. Ebbene, per i prossimi mesi era prevista l’uscita di una quinta parte della saga destinata a PS5 e sviluppata dalla Lucid Games. Tuttavia, almeno stando alle ultime news, potrebbero esserci delle inversioni di rotta. “Firesprite” potrebbe sostituire la Lucid nello sviluppo di5 Quello dello sviluppo di prodotti videoludici per PlayStation 5 non è certo un campo nuovo ed inesplorato per la Lucid Games. Così come non lo ...

