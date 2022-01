Turismo invernale | i lavoratori | “Gli imprenditori lamentano il calo degli affari ma a subire la crisi siamo noi Ci offrono finti part time e pretendono 70-80 ore a settimana”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 gennaio 2022) “Sono stato cameriere in un albergo di Sestriere per molti anni, adesso faccio il magazziniere”. Come Lorenzo, sono moltissimi idel settore turistico impiegati nelle stagioni invernali che, per effetto della pandemia, hanno deciso di lasciare il settore e cambiare vita. “Come me, molti colleghi hanno abbandonato il settore in questi due anni. Ho 30 anni e lavorando come stagionale non avrei mai potuto crearmi un futuro stabile. Fortunatamente non ho mai lavorato in nero, ma lavoravo ben oltre le 12 ore al giorno per 6 giorni aper 1100 euro al mese, con la scusa che avevo vitto e alloggio gratis. Sette mesi all’anno così, spesso saltando i riposi per coprire le carenze e assenze altrui, il resto in Naspi fino all’arrivo della nuova stagione. Io la chiamo sopravvivenza questa, non vita”. Tra stipendi al limite dello sfruttamento da ...