“Tu e tuo marito”. GF Vip, Carmen Russo sotto tiro. È ‘rissa’ dopo la clamorosa rivelazione (Di martedì 11 gennaio 2022) Come succede ormai da tempo, le dirette del ‘GF Vip’ sono ricche di colpi di scena e di litigi. Basti pensare che nella serata del 10 gennaio Alex Belli ha abbandonato lo studio, dopo aver sentito parole poco carine da parte della moglie Delia Duran. Si è anche registrata l’assenza in studio di Aldo Montano, a causa della positività al Covid della coniuge Olga. Ma uno scontro verbale in diretta ha avuto come protagonista Carmen Russo, che ha tirato in ballo un’ex concorrente del programma. In particolare, Carmen Russo probabilmente pensava di non innescare polemiche furiose ma quando ha nominato Maria Monsè e più nello specifico un episodio riguardante quest’ultima, si è scatenato il putiferio. Ha accusato la consorte di Enzo Paolo Turchi di non dire la verità e quindi l’ha invitata a precisare le ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Come succede ormai da tempo, le dirette del ‘GF Vip’ sono ricche di colpi di scena e di litigi. Basti pensare che nella serata del 10 gennaio Alex Belli ha abbandonato lo studio,aver sentito parole poco carine da parte della moglie Delia Duran. Si è anche registrata l’assenza in studio di Aldo Montano, a causa della positività al Covid della coniuge Olga. Ma uno scontro verbale in diretta ha avuto come protagonista, che ha tirato in ballo un’ex concorrente del programma. In particolare,probabilmente pensava di non innescare polemiche furiose ma quando ha nominato Maria Monsè e più nello specifico un episodio riguardante quest’ultima, si è scatenato il putiferio. Ha accusato la consorte di Enzo Paolo Turchi di non dire la verità e quindi l’ha invitata a precisare le ...

