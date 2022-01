Tre Sorelle: il film di Enrico Vanzina su Amazon Prime Video (Di martedì 11 gennaio 2022) L’‘ultimo film di Enrico Vanzina, Tre Sorelle, in arrivo su Amazon Prime Video. Una commedia romantica tutta al femminile, con un cast di eccezione. Disponibile dal 27 gennaio su Amazon Prime Video, l’ultimo imperdibile film di Enrico Vanzina. Una commedia tutta al femminile, intitolata Tre Sorelle, con un cast d’eccezione interpretato da Serena Autieri; Giulia Bevilacqua; Chiara Francini; Rocío Muñoz Morales; e la straordinaria partecipazione anche di Fabio Troiano e Luca Ward. Ancora una volta il regista e sceneggiatore italiano, con questo film propone un racconto ironico e tagliente sull’evoluzione della nostra società. Un ... Leggi su tuttotek (Di martedì 11 gennaio 2022) L’‘ultimodi, Tre, in arrivo su. Una commedia romantica tutta al femminile, con un cast di eccezione. Disponibile dal 27 gennaio su, l’ultimo imperdibiledi. Una commedia tutta al femminile, intitolata Tre, con un cast d’eccezione interpretato da Serena Autieri; Giulia Bevilacqua; Chiara Francini; Rocío Muñoz Morales; e la straordinaria partecipazione anche di Fabio Troiano e Luca Ward. Ancora una volta il regista e sceneggiatore italiano, con questopropone un racconto ironico e tagliente sull’evoluzione della nostra società. Un ...

Advertising

tuttoteKit : Tre Sorelle: il film di Enrico Vanzina su Amazon Prime Video #AmazonPrimeVideo #TreSorelle #tuttotek - Giusepp26551025 : RT @CartinaLa: #gfvip Jessica con la scusa di stare sempre in cucina avrà lavato i piatti tre volte, per coprire le sorelle, e pulito il ba… - NinaDobrevmyon1 : RT @CartinaLa: #gfvip Jessica con la scusa di stare sempre in cucina avrà lavato i piatti tre volte, per coprire le sorelle, e pulito il ba… - Tellynaa : RT @CartinaLa: #gfvip Jessica con la scusa di stare sempre in cucina avrà lavato i piatti tre volte, per coprire le sorelle, e pulito il ba… - CartinaLa : #gfvip Jessica con la scusa di stare sempre in cucina avrà lavato i piatti tre volte, per coprire le sorelle, e pul… -