Tre detenuti evasi ad Avellino: uno preso, in corso le ricerche degli altri due. Sono tutti stranieri (Di martedì 11 gennaio 2022) Tre detenuti Sono evasi la scorsa notte dal carcere di Bellizzi, ad Avellino. Uno dei tre è stato già catturato, mentre ancora tentava di allontanarsi dal carcere dopo aver scavalcato il muro di cinta. Sono stati i Carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Avellino a bloccarlo, prontamente allertati dalla polizia penitenziaria. Sono in corso le ricerche degli altri due evasi. I tre detenuti Sono tutti stranieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 11 gennaio 2022) Trela scorsa notte dal carcere di Bellizzi, ad. Uno dei tre è stato già catturato, mentre ancora tentava di allontanarsi dal carcere dopo aver scavalcato il muro di cinta.stati i Carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia dia bloccarlo, prontamente allertati dalla polizia penitenziaria.inledue. I tre. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

