Travolta dal bullismo online dopo la separazione dall'ex: suicida famosa mamma youtuber (Di martedì 11 gennaio 2022) Molti utenti la ricordano come MavaChou, youtuber e influencer che gestiva un canale sulla piattaforma con suo marito. Maeva Frossard, questo il suo vero nome, si è tolta la vita lo scorso 22 dicembre. Il suo cadavere è stato rinvenuto all'interno della sua abitazione, in Francia. Sulla sua morte, come riporta anche la testata Fanpage, la polizia del comune francese di Epinal ha aperto un'inchiesta. MavaChou, infatti, era tormentata da mesi da messaggi d'odio online, successivi alla separazione con suo marito. Come ha raccontato la stessa 32enne in un'intervista che risale a pochi giorni prima della sua morte, la donna ha rotto con il suo ex marito e padre dei suoi 4 figli, con cui aveva aperto il canale YouTube molto seguito.

