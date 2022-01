Traffico Roma del 11-01-2022 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione Maggiore prudenza in quest’ultima ora sulla carreggiata esterna delle grande raccordo anulare per la presenza di un incidente che permette unicamente il transito tramite la corsia di marcia tra il bivio A24 e la Tiburtina con code possibili Giada via Casilina piùanche in interna dove si rallenta ulteriormente tra Settebagni e l’allacciamento con all’ autostradaTeramo in aumento anche gli spostamenti sulle tratto cittadino della A24 dove si viaggia rallentati su tutto il percorso tra la tangenziale est telegram Provenendo dal centro città nella città dinel quartiere Trieste prestare attenzione per i lavori su via Salaria dove sono possibili ulteriori disagi tra piazza di Priscilla e via archiano lavori di potatura in corso da giovedì 30 dicembre su via ...