Toto Wolff: “Lo spettacolo ha battuto lo sport. Abu Dhabi slancio per la prossima stagione” (Di martedì 11 gennaio 2022) “Tutti hanno visto cosa è successo, come lo spettacolo ha avuto la precedenza sullo sport. Questa delusione e frustrazione corrono nel profondo di tutti noi. Il venerdì dopo Abu Dhabi, invece, eravamo con i piloti in entrambi gli stabilimenti in Inghilterra per festeggiare il nostro campionato costruttori e per salutare Valtteri Bottas. Almeno siamo stati in grado di celebrare il nostro reciproco successo con tutti i nostri compagni di squadra, è stato molto bello. Sfortunatamente, questo non cambia nulla degli eventi di Abu Dhabi, ma li stiamo convertendo in ulteriore slancio per la prossima stagione“. Queste le dichiarazioni di Toto Wolff in una lunga intervista alla Frankfurter Allgemeinen Zeitung, tornando a commentare il finale ... Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) “Tutti hanno visto cosa è successo, come loha avuto la precedenza sullo. Questa delusione e frustrazione corrono nel profondo di tutti noi. Il venerdì dopo Abu, invece, eravamo con i piloti in entrambi gli stabilimenti in Inghilterra per festeggiare il nostro campionato costruttori e per salutare Valtteri Bottas. Almeno siamo stati in grado di celebrare il nostro reciproco successo con tutti i nostri compagni di squadra, è stato molto bello. Sfortunatamente, questo non cambia nulla degli eventi di Abu, ma li stiamo convertendo in ulterioreper la“. Queste le dichiarazioni diin una lunga intervista alla Frankfurter Allgemeinen Zeitung, tornando a commentare il finale ...

