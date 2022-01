Torino | quanti elogi per Bremer | «Sontuoso contro uno dei bomber più forti della Serie A»

(Di martedì 11 gennaio 2022) Nel match trae Fiorentina è stata eccelsa la prestazione diVlahovic Nel match vinto 4-0 dalla Fiorentina, c’è stata anche una prestazione incredibile di. Il difensore è andato in marcatura su Dusan Vlahovic, e ilserbo non è riuscito a trovare il minimo spazio per rendersi pericoloso. E La Gazzetta dello Sport haato la prestazione del centrale brasiliano. LA PAGELLA – «Prestazione sontuosail capocannoniere del campionato. A furia di anticipi e duelli vinti con Vlahovic, si conferma uno dei difensori piùA». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CooperloAlice : @DovAnachronos @Uther_Raffaele Ma quanti sono i vigili a Torino? - AntLucarel : @ErV0j @lorenzooleporee Ma ti sei chiesto quanti allenamenti completi ha fatto il Torino dopo la partita con l'Inte… - frankis99 : @EnricoSiviero @NorbertoZapparo @salvodrhouse @VittorioTelera Quanti conoscevano tal Felix Afena-Gyan per dire? Mai… - NinoAiello7 : shared via upday - Briganteazzurr : @GiovaAlbanese Infatti prima della partita era negativo... ha preso il Covid a Torino contro quella lurida Società… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino quanti

Calcio News 24

sono davvero i positivi in Italia? Ieri il bollettino del ministero della Salute sull'... Con la nuova impennata dei contagi, il 10% delle attività commerciali diè stata temporaneamente ......Malattie infettive dell'Ospedale Amedeo di Savoia die docente all'Università di). ... la parola alla scienza per spiegare Covid - 19 Vaccinati in Italia:sono? Il report in tempo ...Troppo brutti per essere veri, e probabilmente nemmeno troppo concentrati a giudicare da come e quanto l’attacco del Toro abbia saputo far male a Terracciano. E’ un ...La prestazione della Fiorentina a Torino è stata tanto brutta quanto difficile da commentare. Anche Italiano nel post partita ha fatto fatica a trovare argomenti per spiegare il rendimento ...