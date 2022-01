Torino Fiorentina 4-0: Juric annienta Italiano nella prima gara del 2022 (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Torino di Juric annienta la Fiorentina e compie un altro passo in avanti in classifica. Pochi si sarebbero aspettati un impatto così devastante, una prima gara di questo 2022 che fa ben sperare i tifosi granata. La partita non ha avuto storie: il Toro si è imposto e non ha mai sofferto la preparatissima squadra di Italiano che però a Torino sembrava del tutto spaesata. La partita La partita non inizia con ritmi altissimi, ma col passare dei minuti il Torino inizia ad imporsi con un possesso palla prolungato tipico delle squadre di Juric. Possesso che porta inevitabilmente alla prima rete dell’incontro firmata da uno dei calciatori più interessanti e di valore presente in rosa: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 11 gennaio 2022) Ildilae compie un altro passo in avanti in classifica. Pochi si sarebbero aspettati un impatto così devastante, unadi questoche fa ben sperare i tifosi granata. La partita non ha avuto storie: il Toro si è imposto e non ha mai sofferto la preparatissima squadra diche però asembrava del tutto spaesata. La partita La partita non inizia con ritmi altissimi, ma col passare dei minuti ilinizia ad imporsi con un possesso palla prolungato tipico delle squadre di. Possesso che porta inevitabilmente allarete dell’incontro firmata da uno dei calciatori più interessanti e di valore presente in rosa: ...

