Tommaso Zorzi su Francesco Oppini senza giri di parole: "Ci siamo sentiti e …" (Di martedì 11 gennaio 2022) Tommaso Zorzi è l'ex vincitore della scorsa edizione del Grande fratello vip. Dopo la partecipazione al reality, Tommaso ha ottenuto un grandissimo successo e per lui si sono aperte diverse strade e porte nel mondo dello spettacolo. Ad ogni modo, di lui sappiamo ancora che nel corso della sua partecipazione al reality, ha avuto modo di conoscere e di affezionarsi a un altro coinquilino. Stiamo parlando di Francesco Oppini. I due all'interno della casa hanno stretto un rapporto di amicizia davvero molto grande ed intenso. Ad ogni modo, una volta usciti dalla casa più spiata d' Italia sembra proprio che i rapporti tra i due si siano allentati di tanto. Non si è mai saputo effettivamente che cosa si accaduto tra i due, ma una cosa è certa, per diverso tempo sono stati molto distanti. Adesso però forse ci ...

