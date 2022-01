Tokayev attacca Nazarbayev | ' ha creato classe di ricchi'

(Di martedì 11 gennaio 2022) Il presidente del Kazakhstan, Kassym - Jomart, ha accusato il suo predecessore Nursultandi aver favorito la creazione di "unadi persone ricche anche per gli standard ...

Il presidente del Kazakhstan, Kassym - Jomart, ha accusato il suo predecessore Nursultan Nazarbayev di aver favorito la creazione di "una classe di persone ricche anche per gli standard internazionali". . 11 gennaio 2022Il presidente del Kazakhstan, Kassym - Jomart, ha accusato il suo predecessore Nursultan Nazarbayev di aver favorito la creazione di "una classe di persone ricche anche per gli standard internazionali". . 11 gennaio 2022Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha accusato il suo predecessore Nursultan Nazarbayev di aver favorito la creazione di "una classe di persone ricche anche per gli standard internaz ...Un attacco dall'estero, ordito da «un unico centro», un tentativo - «né il primo, né sicuramente l’ultimo» - di compiere una «rivoluzione colorata con le tecnologie del Maidan». L'attendibilità di que ...