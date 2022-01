(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il bambinodella terza classe che muore insieme a sua madre e sua sorella inha raccontato di riceverecompensi regolari per ildi James Cameron. Reece Thompson, il bambinodella terza classe che inmuore insieme a sua sorella mentre sua madre racconta loro una fiaba, riceveper ildi James Cameron. Nel corso di un'intervista con Business Insider, il ragazzo - che ora ha 30 anni - ha raccontato la sua esperienza ine ha detto di percepirea cadenza quadrimestrale. Reece Thompson lavora in qualità di direttore marketing del Brian Head Resort, in Utah, e ha raccontato: "Si tratta di una cosa strana ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Titanic, il 'ragazzino irlandese': 'Ricevo ancora royalty per il film' -

Ultime Notizie dalla rete : Titanic ragazzino

Movieplayer.it

A proposito dell'esperienza di attore in, il ragazzo ha detto: "Mia mamma tifava per farmi prendere parte al film e diceva sempre: 'Beh, proviamo. Magari il film farà schifo ma sarà pur ...La Belfast del 1969 fa da sfondo, in questo caso, al ritratto di un, Buddy, e della sua ... Kate Winslet , che torna alla collaborazione col regista dopo. Dal 16 dicembre (data in ...Il bambino irlandese della terza classe che muore insieme a sua madre e sua sorella in Titanic ha raccontato di ricevere ancora compensi regolari per il film di James Cameron. Reece Thompson, il bambi ...La speranza delle sale, date troppo presto per morte, sono i ragazzi. Che tornano a guardare i film sul grande schermo. E determinano i cambiamenti (gli orari si allungano e aumentano le proiezioni in ...