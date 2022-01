“Ti sta da Dio”, Rosalinda Cannavò strepitosa: outfit rosso fuoco con dettagli bollenti in primo piano – FOTO (Di martedì 11 gennaio 2022) Rosalinda Cannavò, outfit rosso fuoco con dettagli bollenti in primo piano: l’attrice è sensuale oltre ogni immaginazione! Attrice, conduttrice di “Casa Chi” e star dei social: il “Grande Fratello Vip”, per Rosalinda Cannavò, non avrebbe potuto riservare un futuro migliore. Grazie alla notorietà data dal reality show, la bella siciliana sta racimolando un numero di L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 11 gennaio 2022)conin: l’attrice è sensuale oltre ogni immaginazione! Attrice, conduttrice di “Casa Chi” e star dei social: il “Grande Fratello Vip”, per, non avrebbe potuto riservare un futuro migliore. Grazie alla notorietà data dal reality show, la bella siciliana sta racimolando un numero di L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

infondoalcuor : Ma come ha fatto a non sceglierlo? Sta fuori da ogni grazia di Dio #uominiedonne - _Tramina_ : @Silvy6701 Conosco un odiatrice seriale di novax adesso è a casa malata senza Covid ma sta penando tra cortisone e… - Fede_Murata : Situazione attuale: mi sta venendo una crisi e sono in casa con mia madre, non ho stanze in cui poter piangere e se… - blossomjiaer : l'amica di mamma positiva ed è stata a contatto con mamma dalle 8 di mattina fino alle 15 dio prendi sta ruota sennò - somme_05 : @mirko_furlan Borghi sta ai numeri come Germano Mosconi sta a Dio... -