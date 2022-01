The Crown 5, spuntano le prime foto dell’iconico revenge dress di Lady D (Di martedì 11 gennaio 2022) È ufficiale: la quinta stagione di The Crown, la serie tv che ripercorre le vicende di casa Windsor, arriva su Netflix a novembre 2022. E quale modo migliore per annunciarlo se non condividendo la prima foto della nuova Principessa Diana, che questa volta ha il volto di Elizabeth Debicki (ruolo che ha “ereditato” da Emma Corrin, che ha vestito i panni della principessa nella quarta stagione): e, ovviamente, non poteva che essere uno scatto in cui indossa il celeberrimo revenge dress. Un abito che Lady D ha indossato nel 1994, per un evento ufficiale alla Serpentine Gallery di Londra. Un vestito che racchiude in sé tutta la rabbia e la frustrazione di Diana, che il giorno stesso aveva sentito il marito, il Principe Carlo, ammettere pubblicamente alla stampa il suo tradimento. E allora la principessa ha ... Leggi su diredonna (Di martedì 11 gennaio 2022) È ufficiale: la quinta stagione di The, la serie tv che ripercorre le vicende di casa Windsor, arriva su Netflix a novembre 2022. E quale modo migliore per annunciarlo se non condividendo la primadella nuova Principessa Diana, che questa volta ha il volto di Elizabeth Debicki (ruolo che ha “ereditato” da Emma Corrin, che ha vestito i panni della principessa nella quarta stagione): e, ovviamente, non poteva che essere uno scatto in cui indossa il celeberrimo. Un abito cheD ha indossato nel 1994, per un evento ufficiale alla Serpentine Gallery di Londra. Un vestito che racchiude in sé tutta la rabbia e la frustrazione di Diana, che il giorno stesso aveva sentito il marito, il Principe Carlo, ammettere pubblicamente alla stampa il suo tradimento. E allora la principessa ha ...

