Terza dose del vaccino anti Covid, da martedì 18 gennaio si può cambiare la data di prenotazione (Di martedì 11 gennaio 2022) Da martedì 18 gennaio si potrà cambiare la data di prenotazione della Terza dose, senza necessità di cancellare l’appuntamento preso prima di procedere alla scelta di una nuova data. Un’opportunità che sarà consentita in automatico accendendo al portale www.prenotazionevacciniCovid.regione.lombardia.it. A partire da domani, mercoledì 12 gennaio, i cittadini possono effettuare una prenotazione (prima o Terza dose) scegliendo tra due differenti modalità di ricerca: – disponibilità dei centri per data: in funzione della data desiderata di prenotazione, la piattaforma propone al cittadino gli slot ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 gennaio 2022) Da18si potràladidella, senza necessità di cancellare l’appuntamento preso prima di procedere alla scelta di una nuova. Un’opportunità che sarà consentita in automatico accendendo al portale www.vaccini.regione.lombardia.it. A partire da domani, mercoledì 12, i cittadini possono effettuare una(prima o) scegliendo tra due differenti modalità di ricerca: – disponibilità dei centri per: in funzione delladesiderata di, la piattaforma propone al cittadino gli slot ...

