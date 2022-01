Tennis: Pietrangeli, 'se Djokovic giocherà gli atri giocatori dovrebbero scioperare' (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. - (Adnkronos) - "Se alla fine il governo australiano permetterà a Novak Djokovic di scendere in campo e difendere il titolo all'Australian Open gli altri Tennisti dovrebbero scioperare e lasciarlo solo in campo". Lo dice all'Adnkronos Nicola Pietrangeli in merito all'affaire che vede protagonista il Tennista serbo che dopo aver vinto l'appello sul visto è in attesa delle decisioni del ministro dell'Immigrazione australiano, Alex Hawke, che sta studiando le carte per una eventuale revoca del visto al n.1 del mondo sbarcato nel Paese il 6 gennaio per prender parte agli Australian Open al via il 17. "Dal mio punto di vista a chi non è vaccinato non deve essere permesso di andare in Australia -sottolinea il due volte vincitore del Roland Garros-. In ogni caso speriamo che si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. - (Adnkronos) - "Se alla fine il governo australiano permetterà a Novakdi scendere in campo e difendere il titolo all'Australian Open gli altritie lasciarlo solo in campo". Lo dice all'Adnkronos Nicolain merito all'affaire che vede protagonista ilta serbo che dopo aver vinto l'appello sul visto è in attesa delle decisioni del ministro dell'Immigrazione australiano, Alex Hawke, che sta studiando le carte per una eventuale revoca del visto al n.1 del mondo sbarcato nel Paese il 6 gennaio per prender parte agli Australian Open al via il 17. "Dal mio punto di vista a chi non è vaccinato non deve essere permesso di andare in Australia -sottolinea il due volte vincitore del Roland Garros-. In ogni caso speriamo che si ...

