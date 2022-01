Tennis, Novak Djokovic potrebbe aver dichiarato il falso per ottenere il visto (Di martedì 11 gennaio 2022) Il caso Djokovic sembra non finire mai. Come nei migliori racconti gialli, ad ogni pagina si scopre un elemento nuovo che rende ancora più complesso l’intreccio. Ora che sembrava essere arrivati ad una svolta in favore del serbo, dopo la decisione del giudice di annullare la cancellazione del visto, è spuntata una possibile dichiarazione falsa che potrebbe inchiodare il numero 1 al mondo. Djokovic avrebbe infatti risposto ”No” alla domanda, necessaria per ottenere il visto: “Hai viaggiato, o viaggerai, nei 14 giorni precedenti il tuo volo?”. Eppure, ancora una volta, sono delle foto e dei video, da lui stesso pubblicati sui canali social a tradirlo. Delle immagini lo ritraggono infatti prima in patria, a Belgrado e poi il 31 dicembre a Marbella, in Spagna, precisamente alla ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Il casosembra non finire mai. Come nei migliori racconti gialli, ad ogni pagina si scopre un elemento nuovo che rende ancora più complesso l’intreccio. Ora che sembrava essere arrivati ad una svolta in favore del serbo, dopo la decisione del giudice di annullare la cancellazione del, è spuntata una possibile dichiarazione falsa cheinchiodare il numero 1 al mondo.avrebbe infatti risposto ”No” alla domanda, necessaria peril: “Hai viaggiato, o viaggerai, nei 14 giorni precedenti il tuo volo?”. Eppure, ancora una volta, sono delle foto e dei video, da lui stesso pubblicati sui canali social a tradirlo. Delle immagini lo ritraggono infatti prima in patria, a Belgrado e poi il 31 dicembre a Marbella, in Spagna, precisamente alla ...

Advertising

GuidoDeMartini : PER GLI AMICI che non apprezzano la partecipazione di Novak Djokovic agli Australian Open di tennis ?? #Djokovic… - Agenzia_Ansa : Un giudice australiano ha deciso di ritardare qualsiasi tentativo di espellere dal Paese la star del tennis Novak D… - Agenzia_Ansa : La star del tennis Novak Djokovic vince la sua battaglia legale, un giudice australiano ordina il suo rilascio. Un… - romi_andrio : RT @Eurosport_IT: ?? Altri problemi per Djokovic: l'Australian Border Force sospetta che abbia rilasciato 'false dichiarazioni' sui document… - Vamos_Rafa20 : RT @Eurosport_IT: ?? Altri problemi per Djokovic: l'Australian Border Force sospetta che abbia rilasciato 'false dichiarazioni' sui document… -