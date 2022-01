Tennis | Barazzutti | “La vicenda di Djokovic è grottesca | serve chiarezza”

(Di martedì 11 gennaio 2022) “La situazione è, ogni giorno ci arrivano notizie diverse, mi auguro che su questa storia piena di ombre vengano fuori informazioni chiare, sulla posizione del governo australiano e suche resta un grandissimo atleta e deve avere, se ci sono i presupposti, la possibilità di giocare”. Ecco le parole delll’ex capitano azzurro di Coppa Davis, Corrado, che ha parlato dellache riguarda ilta serbo Novak: “Adesso sembrerebbe cheha fatto una dichiarazione falsa (in merito all’aver viaggiato nei 14 giorni precedenti l’arrivo in Australia ndr), però questo è un discorso completamente diverso dall’essere esentato dal vaccino. È una situazione molto complessa e complicata, anche un po’ curiosa. Io ho sempre detto e ...

... poi il calciomercato con Andrea D'Amico; la Dakar con l'inviata Elisabetta Caracciolo e uno speciale di Nico Forletta; ilcon Corrado; il ciclismo con il d.s dell'Astana Beppe ...Corrado, ex capitano della nazionale azzurra di, ad esempio difende il serbo: 'Capisco che ci possa essere il sospetto che sia stata fatta una legge ad personam per Djokovic, ma io ...Corrado Barazzutti, ex capitano azzurro in Coppa Davis, commenta la decisione di concedere l'esenzione dal vaccino a Novak Djokovic, che potrà così partecipare all'Australian Open.Roma, 4 gen. - "Capisco che ci possa essere il sospetto che sia stata fatta una legge 'ad personam' per Djokovic ma io credo che avesse diritto all'esenzione va ...