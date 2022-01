Tennis, ATP Sydney 2022: Stefano Travaglia sconfitto al primo turno da Kecmanovic (Di martedì 11 gennaio 2022) Finisce subito il cammino di Stefano Travaglia nel torneo ATP di Sydney. Il Tennista marchigiano, che era stato ripescato come lucky loser nel tabellone principale, è stato sconfitto in due set dal serbo Miomir Kecmanovic, numero 78 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-2 6-3 dopo poco più di un’ora di gioco. Una brutta partita quella del Tennista di Ascoli Piceno, soprattutto al servizio. Infatti Travaglia ha ottenuto solo il 61% dei punti quando ha servito la prima, mentre il 32% con la seconda, aggiungendo anche quattro doppi falli. Diverso il discorso per Kecmanovic, che ha vinto l’81% dei punti con la prima, mettendo a referto anche 6 ace. ATP Adelaide II 2022, Lorenzo Musetti non gioca contro Benjamin ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Finisce subito il cammino dinel torneo ATP di. Ilta marchigiano, che era stato ripescato come lucky loser nel tabellone principale, è statoin due set dal serbo Miomir, numero 78 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-2 6-3 dopo poco più di un’ora di gioco. Una brutta partita quella delta di Ascoli Piceno, soprattutto al servizio. Infattiha ottenuto solo il 61% dei punti quando ha servito la prima, mentre il 32% con la seconda, aggiungendo anche quattro doppi falli. Diverso il discorso per, che ha vinto l’81% dei punti con la prima, mettendo a referto anche 6 ace. ATP Adelaide II, Lorenzo Musetti non gioca contro Benjamin ...

