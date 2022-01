Telegram gran bazar dei green pass tarocchi (Di martedì 11 gennaio 2022) “Puoi avere il green pass in meno di 24 ore. Viene effettuato direttamente dai centri di vaccinazione e hai codici QR che possono essere scansionati sempre e ovunque!”. Questo è soltanto uno dei tanti annunci pubblicitari che si trovano nel grande bazar di Telegram. Qui, in questa vera e propria fiera delle tessere vaccinali fasulle, il mercato sembra tirare alla grande. L’annuncio che ho trovato nel gruppo Telegram “No al regime nazi-sanitario” mette in contatto con l’utente @green pass STAFF, che in privato spiega tutti i dettagli su come poter acquistare il green pass senza passare sotto l’ago del vaccino. Su un altro di questi canali no-vax “BASTA DITTATURA”, parliamo di circa ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 gennaio 2022) “Puoi avere ilin meno di 24 ore. Viene effettuato direttamente dai centri di vaccinazione e hai codici QR che possono essere scansionati sempre e ovunque!”. Questo è soltanto uno dei tanti annunci pubblicitari che si trovano neldedi. Qui, in questa vera e propria fiera delle tessere vaccinali fasulle, il mercato sembra tirare allade. L’annuncio che ho trovato nel gruppo“No al regime nazi-sanitario” mette in contatto con l’utente @STAFF, che in privato spiega tutti i dettagli su come poter acquistare ilsenzaare sotto l’ago del vaccino. Su un altro di questi canali no-vax “BASTA DITTATURA”, parliamo di circa ...

