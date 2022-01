Telefono sempre acceso e mille acrobazie La dura vita di una maestra orarista

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 11 gennaio 2022) “Organizzare le sostituzioni dei docenti in questo periodo è praticamente impossibile. Ho dovuto redigere un piano di rientro spostando le insegnanti di sostegno a coprire quelle classi che non hanno i docenti. Ma in questo modo le lezioni sono coperte solo fino a mercoledì. Poi non ho idea di cosa succederà”. Matilde (nome di fantasia) è docente in una scuola primaria della periferia nord di Torino. Nello stesso istituto è referente Covid e si occupa di revisionare gli orari dei docenti e di organizzare le sostituzioni di quelli assenti perché positivi, no Vax o per altre motivazioni. Nell’Istituto in cui lavora studiano circa 400 alunni distribuiti in 18 classi a tempo pieno (40 ore settimanali) e i docenti, tra quelli di classe e quelle di sostegno, sono circa 50. “Di questi sono 6 gli assenti al momento a causa del covid, più altri 2-3 che sono a casa per altri motivi” spiega ...