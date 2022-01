Tamponi rapidi, Toscana: 16 postazioni drive through dei volontari. Come prenotare (Di martedì 11 gennaio 2022) La persona, in possesso di ricetta dematerializzata con relativo codice, prescritta dal medico di medicina generale che ha valutato il quadro clinico, può prenotare il test sul portale prenotatampone e automaticamente il sistema indicherà le opzioni di prenotazione, a seconda che il cittadino sia sintomatico o asintomatico L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 11 gennaio 2022) La persona, in possesso di ricetta dematerializzata con relativo codice, prescritta dal medico di medicina generale che ha valutato il quadro clinico, puòil test sul portale prenotatampone e automaticamente il sistema indicherà le opzioni di prenotazione, a seconda che il cittadino sia sintomatico o asintomatico L'articolo proviene da Firenze Post.

borghi_claudio : Oh ma questo una cosa vera non riesce a dirla? I tamponi rapidi rilevano eccome. - GiovaQuez : Rasi: 'Con la variante omicron destinata a diventare predominante, i tamponi antigenici rapidi rischiano di diventa… - fattoquotidiano : Omicron sfugge ai tamponi rapidi, Rasi: “Quasi uno su due è un falso negativo, rischiano di diventare inutili” - axelvassallo : RT @robertopontillo: dati covid in campania oggi 30.042 casi su 125.665 tamponi (23,91%): 17.838 da 77.387 molecolari e 12.204 da 48.278 te… - Primonumero : 11 gennaio – Casi in ascesa per boom di tamponi rapidi ma in ospedale situazione è stabile. Aumentano anche i guari… -