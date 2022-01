Tajani ribadisce che se Draghi va al Quirinale si andrebbe subito a elezioni anticipate

(Di martedì 11 gennaio 2022) «Non risponderò a nessuna domanda sulla presidenza della Repubblica», ha premesso il presidente del Consiglio Mario, ieri pomeriggio a palazzo Chigi, alla conferenza stampa sulle misure anti Covid. Eppure, poco meno di mezz’ora prima, c’era chi aveva fatto filtrare la sua posizione: Silvio Berlusconi. Il Cavaliere ha fatto capire, nelle conversazioni con i dirigenti di Forza Italia, che nella partita per la presidenza della Repubblica fa sul serio. E si è dimostrato pessimista sulla possibilità che Mariopossa essere eletto al. «Molti non sembrano intenzionati a votarlo perché la sua elezione si tradurrebbe inevitabilmente in», avrebbe detto il Cavaliere. Aggiungendo che «Forza Italia non si sente vincolata a sostenere alcun governo senza ...

che Forza Italia è pronta a confrontarsi con tutti. Ma precisa che "Berlusconi è l'uomo che più di ogni altro in questi mesi ha dato un segnale di unità al Paese, è uno dei padri ...... quello che il coordinatore azzurro Antonioscandisce in tutte le salse: non esiste un piano ... quindi è divisivo per definizione, come me, Salvini, Conte', dice ancora Letta che: '...Il Cavaliere ha fatto trapelare che, senza Draghi al governo, Forza Italia uscirebbe dalla maggioranza. Il vicepresidente degli azzurri spiega che «avere Berlusconi al Quirinale e l’attuale premier a ...Silvio Berlusconi punta a diventare il prossimo Presidente della Repubblica, e annuncia ai suoi che se Draghi andasse al Colle si andrebbe subito al ...