Tadej Pogacar scatenato in allenamento: dati Strava impressionanti, 190 km da brivido. E sul Coll de Rates… (Di martedì 11 gennaio 2022) Tadej Pogacar ha già impressionato all’inizio del nuovo anno. Si tratta soltanto di un allenamento e bisognerà aspettare più di un mese per ammirare lo sloveno in gara (20-26 febbraio all’UAE Tour), ma nel frattempo il vincitore degli ultimi due Tour de France si è scatenato e ha pubblicato i suoi dati su Strava. L’alfiere della UAE Emirates, che è in ritiro con la sua squadra ad Alicante (Spagna), si è cimentato in una sessione di 190 km con circa 4000 metri di dislivello nella giornata di domenica 9 gennaio. Il 23enne ha fatto segnare un super tempo sulla salita del Coll de Rates, uno dei punti di riferimento per chi si allena in quella zona e che spesso viene affrontata alla Vuelta di Spagna. Si tratta di un’ascesa di 9,7 chilometri con una pendenza media del 6,6%, ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022)ha già impressionato all’inizio del nuovo anno. Si tratta soltanto di une bisognerà aspettare più di un mese per ammirare lo sloveno in gara (20-26 febbraio all’UAE Tour), ma nel frattempo il vincitore degli ultimi due Tour de France si èe ha pubblicato i suoisu. L’alfiere della UAE Emirates, che è in ritiro con la sua squadra ad Alicante (Spagna), si è cimentato in una sessione di 190 km con circa 4000 metri di dislivello nella giornata di domenica 9 gennaio. Il 23enne ha fatto segnare un super tempo sulla salita delde Rates, uno dei punti di riferimento per chi si allena in quella zona e che spesso viene affrontata alla Vuelta di Spagna. Si tratta di un’ascesa di 9,7 chilometri con una pendenza media del 6,6%, ...

