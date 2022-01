Szczesny assente in Supercoppa? Svelato il vero motivo!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 11 gennaio 2022) In vista dellaItaliana tra Inter e Juventus in programma domani a Milano, Massimiliano Allegri ha fornito qualche dettaglio riguardante la formazione ed in particolare sulla situazione di Wojciech– Juventus – News Nulla di clamoroso, semplicemente i nuovi protocolli anti Covid-19, prevedono dal 10 Gennaio 2022, il green pass rafforzato anche per tutti gli sport di squadra e il numero uno bianconero, non avendo ancora terminato il ciclo vaccinale non ha a disposizione le certificazione verde, che dovrebbe reperire entro poche ore dal match di domani sera. Ecco le parole del tecnico bianconero: ”Mercoledì Tek arriverà all’ultimo momento, visto che dobbiamo seguire un protocollo ben definito. Tutti i giocatori sono vaccinati, ma Tek è stato l’ultimo e fino a dopodomani non ha il green pass, ...