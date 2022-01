Supercoppa spagnola, il giocatore provoca: “Barcellona? Ho altro da fare durante il giorno” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Non solo Inter-Juventus: nella giornata di domani, in Arabia Saudita, andrà in scena anche la Supercoppa di Spagna tra Barcellona e Real Madrid. In occasione della conferenza stampa della vigilia, ha parlato anche Toni Kroos, centrocampista dei blancos, che ha ribadito la volontà di rinnovare con il club e concludere la sua carriera a Madrid: “Il rapporto con il club è incredibile e non mi presto alle speculazioni. Ho già detto che voglio concludere la mia carriera qui ed è così che andrà a finire“. Real Madrid, Kroos, LigaLE PAROLE Tra le dichiarazioni rilasciate, il giocatore ha anche lanciato una piccola stoccata ai rivali, allenati da Xavi. “Barcellona? Ammetto che ultimamente non ho visto molte delle loro partite. Devo pensare alle nostre, e poi ho altre cose da fare che vedere calcio ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Non solo Inter-Juventus: nella giornata di domani, in Arabia Saudita, andrà in scena anche ladi Spagna trae Real Madrid. In occasione della conferenza stampa della vigilia, ha parlato anche Toni Kroos, centrocampista dei blancos, che ha ribadito la volontà di rinnovare con il club e concludere la sua carriera a Madrid: “Il rapporto con il club è incredibile e non mi presto alle speculazioni. Ho già detto che voglio concludere la mia carriera qui ed è così che andrà a finire“. Real Madrid, Kroos, LigaLE PAROLE Tra le dichiarazioni rilasciate, ilha anche lanciato una piccola stoccata ai rivali, allenati da Xavi. “? Ammetto che ultimamente non ho visto molte delle loro partite. Devo pensare alle nostre, e poi ho altre cose dache vedere calcio ...

