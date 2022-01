Supercoppa italiana tra Inter e Juventus, domani il grande giorno! (Di martedì 11 gennaio 2022) Inter-Juventus è la finale di Supercoppa italiana 2022 in programma il prossimo 12 gennaio allo stadio San Siro di Milano. Si affrontano rispettivamente i campioni d’Italia in carica dell’Inter e i rivali bianconeri, vincitori dell’ultima edizione della Coppa Italia. I favori del pronostico sono per la squadra nerazzurra, laureatasi campione d’inverno con un turno d’anticipo e forte di un vantaggio sulla Vecchia Signora di 12 punti. Anche senza Lukaku e Antonio Conte, i due principali attori protagonisti della passata stagione, l’Inter appare come la squadra da battere. Riuscirà la Juve, che intanto ha riabbracciato Massimiliano Allegri in panchina dopo le parentesi Sarri e Pirlo, a sovvertire i pronostici della vigilia? Di seguito tutto quello da sapere su dove vedere la ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 11 gennaio 2022)è la finale di2022 in programma il prossimo 12 gennaio allo stadio San Siro di Milano. Si affrontano rispettivamente i campioni d’Italia in carica dell’e i rivali bianconeri, vincitori dell’ultima edizione della Coppa Italia. I favori del pronostico sono per la squadra nerazzurra, laureatasi campione d’inverno con un turno d’anticipo e forte di un vantaggio sulla Vecchia Signora di 12 punti. Anche senza Lukaku e Antonio Conte, i due principali attori protagonisti della passata stagione, l’appare come la squadra da battere. Riuscirà la Juve, che intanto ha riabbracciato Massimiliano Allegri in panchina dopo le parentesi Sarri e Pirlo, a sovvertire i pronostici della vigilia? Di seguito tutto quello da sapere su dove vedere la ...

