Supercoppa Italiana, rivedi la conferenza stampa di Inzaghi (VIDEO) (Di martedì 11 gennaio 2022) “Il presidente Zhang adesso è qui materialmente ma in realtà lo sento sempre vicino”. Così Simone Inzaghi apre la conferenza stampa della vigilia di Inter-Juventus, match valido per la Supercoppa Italiana. Primo trofeo stagionale, il tecnico non se lo vuole far sfuggire: “Tutti in buone condizioni, inclusi Correa e Dzeko. Ho a disposizione tutti e quattro gli attaccanti, due giocheranno e di volta in volta sceglierò la coppia più funzionale per la partita. Non sarà un problema, sono una grandissima risorsa”. rivedi LA conferenza stampa DI Inzaghi SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) “Il presidente Zhang adesso è qui materialmente ma in realtà lo sento sempre vicino”. Così Simoneapre ladella vigilia di Inter-Juventus, match valido per la. Primo trofeo stagionale, il tecnico non se lo vuole far sfuggire: “Tutti in buone condizioni, inclusi Correa e Dzeko. Ho a disposizione tutti e quattro gli attaccanti, due giocheranno e di volta in volta sceglierò la coppia più funzionale per la partita. Non sarà un problema, sono una grandissima risorsa”.LADISportFace.

Advertising

JuventusTV : Supercoppa STORY ???? La vittoria in Libia, 2002. On demand ?? - IFTVofficial : Happy 122nd birthday to @OfficialSSLazio ???? ?????????????? Coppa Italia ?????????? Supercoppa Italiana ???? Scudetti ?? UEFA Supe… - juventusfc : Al via la conferenza stampa alla vigilia di #InterJuve, finale di #SupercoppaFrecciarossa ?????? ???????? su @JuventusTV… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Supercoppa Italiana: dove vedere in tv e in streaming Inter-Juventus - Betscannerit : Domani si gioca la #Supercoppa ?? L'@Inter ospita la @juventusfc di #Allegri, chi avrà la meglio? Le quote sono a f… -