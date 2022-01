Supercoppa italiana, perché Szczesny non ci sarà in Inter-Juve? La situazione (Di martedì 11 gennaio 2022) “Domani gioca Perin in porta. Questo poiché Szczesny arriverà all’ultimo minuto perché dobbiamo seguire un protocollo ben definito. Siccome tutti i giocatori si sono vaccinati e lui è l’ultimo che si è vaccinato, il percorso è che fino a dopodomani non ha il Green Pass. Dovrebbe arrivare allo stadio all’ultimo momento e quindi all’ultimo momento andrà in panchina”, è quanto dichiarato da Massimiliano Allegri alla vigilia della partita di Supercoppa tra Inter e Juventus. La situazione che riguarda Szczesny è veramente paradossale. Il portiere non è ancora in possesso del Green Pass, il polacco ha appena iniziato il ciclo vaccinale, ricevendo la prima dose. Il certificato verde arriva solo dopo 14 giorni dalla somministrazione, inoltre da ieri è entrato in vigore il ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 11 gennaio 2022) “Domani gioca Perin in porta. Questo poichéarriverà all’ultimo minutodobbiamo seguire un protocollo ben definito. Siccome tutti i giocatori si sono vaccinati e lui è l’ultimo che si è vaccinato, il percorso è che fino a dopodomani non ha il Green Pass. Dovrebbe arrivare allo stadio all’ultimo momento e quindi all’ultimo momento andrà in panchina”, è quanto dichiarato da Massimiliano Allegri alla vigilia della partita ditrantus. Lache riguardaè veramente paradossale. Il portiere non è ancora in possesso del Green Pass, il polacco ha appena iniziato il ciclo vaccinale, ricevendo la prima dose. Il certificato verde arriva solo dopo 14 giorni dalla somministrazione, inoltre da ieri è entrato in vigore il ...

