Supercoppa Italiana, Inzaghi: “Sento la proprietà vicina. Ho tutti a disposizione” (Di martedì 11 gennaio 2022) “Il presidente Zhang adesso è qui materialmente ma in realtà lo Sento sempre vicino. Ci sentiamo prima e dopo ogni partita, sono contento che sia qui con noi, speriamo domani di fare una grande gara per lui e per i nostri tifosi. Ci prepareremo al meglio perché è una grande partita”. Queste le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi alla vigilia del match contro la Juventus a San Siro che mette in palio la Supercoppa Italiana 2022. L’Inter è prima, la Juventus zoppica in campionato e insegue il quarto posto. Ma il tecnico piacentino spiega: “Non ci sono favoriti in finale, loro vengono da otto risultati utili di fila e hanno ribaltato a Roma una partita complicatissima, qualcosa di straordinario. Sono abituati a giocare le finali con giocatori di esperienza, noi ce la giocheremo sperando di regalare ... Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) “Il presidente Zhang adesso è qui materialmente ma in realtà losempre vicino. Ci sentiamo prima e dopo ogni partita, sono contento che sia qui con noi, speriamo domani di fare una grande gara per lui e per i nostri tifosi. Ci prepareremo al meglio perché è una grande partita”. Queste le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter, Simonealla vigilia del match contro la Juventus a San Siro che mette in palio la2022. L’Inter è prima, la Juventus zoppica in campionato e insegue il quarto posto. Ma il tecnico piacentino spiega: “Non ci sono favoriti in finale, loro vengono da otto risultati utili di fila e hanno ribaltato a Roma una partita complicatissima, qualcosa di straordinario. Sono abituati a giocare le finali con giocatori di esperienza, noi ce la giocheremo sperando di regalare ...

