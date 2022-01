Supercoppa Italiana, Handanovic: “Onana? La competizione ci migliora” (Di martedì 11 gennaio 2022) “Le voci su Onana? Non mi danno fastidio, la competizione ti migliora, l’importante è avere fiducia in se stessi. Io vivo alla giornata, non a sei mesi”. Queste le dichiarazioni del portiere e capitano dell’Inter, Samir Handanovic a proposito del possibile arrivo di Onana tra i pali nerazzurri dalla prossima estate. Ora però c’è la Supercoppa Italiana contro la Juventus da giocare: “Giocare queste partite è un piacere, ma bisogna vincere per provare quel piacere. Noi abbiamo ritrovato atmosfera con le vittorie, ora vedo mentalità. Giochiamo in modo diverso, ci si diverte di più in allenamento. Ma bisogna vincere per divertirsi”. Una nota polemica sul gol subito contro la Lazio in campionato: “Quando non prendiamo gol, non prende gol la squadra. Quando lo subiamo, lo ... Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) “Le voci su? Non mi danno fastidio, lati, l’importante è avere fiducia in se stessi. Io vivo alla giornata, non a sei mesi”. Queste le dichiarazioni del portiere e capitano dell’Inter, Samira proposito del possibile arrivo ditra i pali nerazzurri dalla prossima estate. Ora però c’è lacontro la Juventus da giocare: “Giocare queste partite è un piacere, ma bisogna vincere per provare quel piacere. Noi abbiamo ritrovato atmosfera con le vittorie, ora vedo mentalità. Giochiamo in modo diverso, ci si diverte di più in allenamento. Ma bisogna vincere per divertirsi”. Una nota polemica sul gol subito contro la Lazio in campionato: “Quando non prendiamo gol, non prende gol la squadra. Quando lo subiamo, lo ...

