Supercoppa Italiana, è sfida tra Inter e Juve: dove vedere il match (Di martedì 11 gennaio 2022) In onda su Canale 5 alle 21 Tocca alla Supercoppa Italiana e a Inter e Juve sfidarsi per il primo trofeo del 2022. Il match sarà in onda domani, mercoledì 12 gennaio, su Canale 5 alle ore 21.00. Nonostante le varie problematiche levgate al Covid la Lega non ha disposto nessun rinvio per il match con i bianconeri in emergenza. Ultimo nella lista di infortuni Federico Chiesa, andato k.o nel match contro la Roma e che tornerà in campo solo tra diversi mesi. Juve orfana anche del Presidente Agnelli risultato positivo al Covid 19. Leggi anche: La rivelazione di Federico Chiesa: “Non avessi fatto il calciatore…” Il match va in diretta dallo stadio Sn Siro di Milano. Supercoppa Italiana ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 gennaio 2022) In onda su Canale 5 alle 21 Tocca allae arsi per il primo trofeo del 2022. Ilsarà in onda domani, mercoledì 12 gennaio, su Canale 5 alle ore 21.00. Nonostante le varie problematiche levgate al Covid la Lega non ha disposto nessun rinvio per ilcon i bianconeri in emergenza. Ultimo nella lista di infortuni Federico Chiesa, andato k.o nelcontro la Roma e che tornerà in campo solo tra diversi mesi.orfana anche del Presidente Agnelli risultato positivo al Covid 19. Leggi anche: La rivelazione di Federico Chiesa: “Non avessi fatto il calciatore…” Ilva in diretta dallo stadio Sn Siro di Milano....

