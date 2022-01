Supercoppa Italia, Inter - Juve: probabili formazioni, orario e dove vederla (Di martedì 11 gennaio 2022) L'eterna rivalità fra Inter e Juventus sta per vivere un altro capitolo. Al Meazza si assegna la Supercoppa Italiana edizione 2022. Alla vigilia, visto quanto accaduto finora in questa stagione e ... Leggi su quotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) L'eterna rivalità frantus sta per vivere un altro capitolo. Al Meazza si assegna lana edizione 2022. Alla vigilia, visto quanto accaduto finora in questa stagione e ...

Advertising

IFTVofficial : Happy 122nd birthday to @OfficialSSLazio ???? ?????????????? Coppa Italia ?????????? Supercoppa Italiana ???? Scudetti ?? UEFA Supe… - sportmediaset : Supercoppa, #Handanovic: 'Favoriti? Ora ci guardano da Inter, questo lo sentiamo'. #SportMediaset… - Aquilaema : RT @PierinoSuperTru: Screditare un trofeo come la Coppa Italia o la SuperCoppa è tipico di non la gioca ma la guarda dal divano. Un po’ c… - PierinoSuperTru : Screditare un trofeo come la Coppa Italia o la SuperCoppa è tipico di non la gioca ma la guarda dal divano. Un po’ come la Champions ????? - marco9894 : RT @Gli_INTERnati: Qualcuno si vuole nascondere, qualcuno dà per scontata la vittoria, qualcuno lo paragona ad un trofeo estivo. Per noi è… -