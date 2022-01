Supera UniCredit per filiali. Il 3° Polo da 2.670 sportelli che fa felice Cimbri (Di martedì 11 gennaio 2022) Con l’operazione Carige, Bper Supera UniCredit per numero di filiali in Italia. Così è Carlo Cimbri, il deus ex machina di Unipol e il nuovo playmaker del risiko bancario italiano (non a caso la Fabi, nel chiamare a raccolta i principali banchieri italiani a dicembre nel suo congresso nazionale per fare il punto della situazione sul settore del credito, lo ha invitato sul palco), a gioire della mossa sistemica per ora andata a buon fine su Carige da parte di Bper, istituto di cui il colosso assicurativo bolognese ha in portafoglio il 18,9%. Già perché grazie all’esclusiva concessa dal Fidt alla banca di Montani, se tutto filerà liscio, la rete di bancassurance su cui UnipolSai potrà contare per piazzare le proprie polizze danni e vita aumenterà di 368 sportelli, situati prevalentemente a Nord-Ovest e, ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 11 gennaio 2022) Con l’operazione Carige, Bperper numero diin Italia. Così è Carlo, il deus ex machina di Unipol e il nuovo playmaker del risiko bancario italiano (non a caso la Fabi, nel chiamare a raccolta i principali banchieri italiani a dicembre nel suo congresso nazionale per fare il punto della situazione sul settore del credito, lo ha invitato sul palco), a gioire della mossa sistemica per ora andata a buon fine su Carige da parte di Bper, istituto di cui il colosso assicurativo bolognese ha in portafoglio il 18,9%. Già perché grazie all’esclusiva concessa dal Fidt alla banca di Montani, se tutto filerà liscio, la rete di bancassurance su cui UnipolSai potrà contare per piazzare le proprie polizze danni e vita aumenterà di 368, situati prevalentemente a Nord-Ovest e, ...

